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НовостиОбщество24 июня 2026 10:29

Петербуржцы потратили 870 млн рублей маткапитала на учебу детей

С начала года почти 14,5 тысячи семей направили средства на образование
Дарья ЧАУС
Потратить маткапитал можно на учебу любого ребенка до 25 лет.

Потратить маткапитал можно на учебу любого ребенка до 25 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге растет тренд на вложения маткапитала в образование. С начала 2026 года почти 14,5 тысячи семей потратили средства на учебу детей – общая сумма превысила 870 миллионов рублей. Для сравнения: в 2022 году этой возможностью воспользовались чуть больше 16 тысяч родителей, а по итогам 2025-го – уже почти 38 тысяч.

Управляющий Отделением Социального фонда по СПб и ЛО Константин Островский пояснил, что пик выплат приходится на лето:

– Сейчас, когда выпускники школ и их родители определяются с выбором образовательного пути, самое время использовать возможности, которые дает материнский капитал. Им можно оплатить очное или заочное обучение в вузе и техникуме любого ребенка в семье, – сказал он.

Маткапиталом можно оплатить не только вуз или колледж, но и курсы вождения, иностранного языка, спортивные секции, а также проживание в общежитии. Главное условие – ребенку должно быть меньше 25 лет, а учебное заведение обязано иметь лицензию.