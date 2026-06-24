Петербуржцы потратили 870 млн рублей маткапитала на учебу детей

Потратить маткапитал можно на учебу любого ребенка до 25 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге растет тренд на вложения маткапитала в образование. С начала 2026 года почти 14,5 тысячи семей потратили средства на учебу детей – общая сумма превысила 870 миллионов рублей. Для сравнения: в 2022 году этой возможностью воспользовались чуть больше 16 тысяч родителей, а по итогам 2025-го – уже почти 38 тысяч.

Управляющий Отделением Социального фонда по СПб и ЛО Константин Островский пояснил, что пик выплат приходится на лето:

– Сейчас, когда выпускники школ и их родители определяются с выбором образовательного пути, самое время использовать возможности, которые дает материнский капитал. Им можно оплатить очное или заочное обучение в вузе и техникуме любого ребенка в семье, – сказал он.

Маткапиталом можно оплатить не только вуз или колледж, но и курсы вождения, иностранного языка, спортивные секции, а также проживание в общежитии. Главное условие – ребенку должно быть меньше 25 лет, а учебное заведение обязано иметь лицензию.