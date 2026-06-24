Жителям Ленобласти продлили льготы на электроэнергию до конца 2026 года

Изменения в областном законе вступят в силу и будут действовать до конца 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли решение о продлении действия льготных тарифов на электроэнергию. Изменения в областном законе вступят в силу и будут действовать до конца 2026 года.

- Льгота предназначена для потребителей, чьи расходы на электроэнергию находятся во втором диапазоне (от 1500 до 4500 кВт·ч в месяц) и которые проживают на территории региона не менее года. Для таких потребителей тариф второго диапазона будет равен тарифу первого, а разница будет компенсироваться из областного бюджета, - рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Для оформления льготы необходимо обратиться к гарантирующему поставщику с заявлением, паспортом, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), документами, подтверждающими проживание в регионе не менее года, и показаниями счетчика.