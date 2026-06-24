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НовостиОбщество24 июня 2026 12:27

В Петербурге отреставрируют икону Божией Матери «Милующая»

КГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи
Маргарита СУРИНА
Во внутреннем пространстве храма продолжаются работы по реставрации убранства. Фото: gov.spb.ru

Во внутреннем пространстве храма продолжаются работы по реставрации убранства. Фото: gov.spb.ru

КГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи и адаптацию для современного использования церкви иконы Божией Матери «Милующая», расположенной на Большом проспекте Васильевского острова. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.

- Во внутреннем пространстве храма продолжаются работы по реставрации убранства. Завершается золочение фонов росписей «Успение Богоматери» и «Преображение Господне», реставраторы занимаются прорисовкой ликов и колорированием росписи «Крещение Христа». Также продолжается роспись орнаментов в центральном барабане купола, а штукатурные работы в подвальных помещениях - в завершающей стадии, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность сохранения храма в первозданном виде и поручил поддерживать высокий темп работ.

Богослужения проводятся в часовне, так как церковь закрыта на реставрацию.