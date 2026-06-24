Умер Сергей Матвеев, ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга

Сергей Матвеев был активным участником ветеранского движения, выступал в школах на уроках мужества. Фото: https://vk.com/wall-16843_17430

В Петербурге ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Сергей Кузьмич Матвеев. Ему было 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Сергей Кузьмич добровольно ушел на фронт в 16 лет. В составе 2-го Украинского фронта он участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Сергей Кузьмич встретил в словацком городе Братислава.

За проявленный героизм и мужество ветеран был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Сергей Кузьмич более 30 лет работал на судостроительном предприятии ЦНИИ «Электроприбор». Он был активным участником ветеранского движения, выступал в школах на уроках мужества и делился воспоминаниями о подвигах солдат в годы войны с трудовыми коллективами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Сергея Кузьмича Матвеева от имени всех жителей города.

- Светлая память о ветеране навсегда останется в сердцах горожан, - сказал Беглов.