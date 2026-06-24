Психолог объяснила, почему не стоит платить детям за выпавшие зубы

Психологи советуют отказаться родителей от зубных фей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Традиция оставлять деньги за выпавший молочный зуб может негативно сказаться на воспитании ребенка и его отношении к родителям. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на клинического психолога Юлию Денисову-Мельникову.

По словам специалиста, сама легенда о зубной фее не несет опасности и может восприниматься как добрая семейная игра. Однако регулярное денежное вознаграждение за естественные физиологические процессы способно сформировать у ребенка неверные установки.

- Выпадение молочного зуба - это не труд и не подвиг, а нормальный этап взросления. Если за каждый зуб ребенок получает все больше денег, он начинает воспринимать любой телесный дискомфорт или медицинские процедуры как повод для выплаты. Формируется неприятная схема: со мной что-то произошло - мне должны заплатить, - пояснила Юлия Денисова-Мельникова.

Психолог отметила, что в дальнейшем такая модель поведения может распространиться и на другие жизненные ситуации. Ребенок начинает ожидать материального поощрения за обычные бытовые действия или выполнение своих обязанностей.

По словам эксперта, постоянная финансовая стимуляция способна ослабить внутреннюю мотивацию и сформировать убеждение, что любое действие должно дополнительно вознаграждаться.

- Если ребенку постоянно платить за базовые вещи, он привыкает, что для любого нормального действия его нужно дополнительно стимулировать. В будущем это может негативно сказаться на его самостоятельности и отношении к обязанностям, - подчеркнула специалист.

При этом психолог не считает, что от традиции зубной феи необходимо полностью отказываться.