Ларьки нелегальных торговцев снесли на Дыбенко и проспекте Большевиков

В Невском районе навели порядок возле метро. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Полиция и инспекторы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд в Невском районе в популярных местах уличной торговли. В частности, нелегальных коммерсантов попросили на выход с территорий у станций метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Как пишет Piter.TV, в Смольном отслеживают жалобы местных жителей в соцсетях и стараются оперативно на них реагировать. В этот раз «улов» достойный – изъяли товар на общую сумму в 200 тысяч рублей. Это и овощи, и фрукты, и одежда, и цветы.

- В ходе рейда составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Всю изъятую продукцию передали на ответственное хранение. Нелегальным торговцам грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей, - рассказали в издании.

С начала 2026 года в Петербурге составили 41 административный протокол за незаконную торговлю. Напомним, с 1 июля 2025 года в Северной столице полностью запретили продажу с рук в радиусе 100 метров возле входов в метро, школы и больницы.