Счетная палата выявила признаки хищения почти 29 млн рублей в университете имени Лесгафта

Обнаружили незаконную передачу федерального имущества третьим лицам. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Счетная палата России выявила серьезные финансовые нарушения в Санкт-Петербургском государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Об этом сообщает 78.ru.

По данным аудиторов, в ходе проверки были обнаружены признаки хищения денежных средств на сумму 28,9 млн рублей. Материалы проверки планируется передать в Генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

В частности, специалисты установили факты незаконной передачи федерального имущества третьим лицам без необходимого согласования. Кроме того, нарушения были выявлены в работе гостиничного комплекса учебно-тренировочного центра «Кавголово».

Как отмечается в отчете, в гостинице проживали постояльцы без оформления необходимых документов и внесения оплаты за проживание. По мнению проверяющих, эти обстоятельства могут свидетельствовать о причинении ущерба и возможном хищении средств.

По итогам проверки представление направлено исполняющему обязанности ректора университета Вадиму Гришкову. Информация о выявленных нарушениях также передана министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и директору Центра спортивной подготовки Роману Гришину.

В настоящее время дальнейшую правовую оценку выявленным фактам предстоит дать надзорным и правоохранительным органам.