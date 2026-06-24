Порно-моделям из Петербурга дали два года колонии за треш-видео с паспортом

Вебкамщицам из Петербурга дали по два года колонии-поселения за видео, где одна из них помочилась на паспорт. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вебкам-моделям из Петербурга вынесли приговор за надругательство над паспортом и реабилитацию нацизма. Претензии силовиков к девушкам возникли после того, как одна из них опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она мочится на паспорт, а потом тверкает (тверк – танец с тряской ягодиц. – Прим.ред.). Все это снимала ее подруга. Следствие установило, что танцовщица осквернила герб России. Кроме того, все произошло прямо на фоне Александро-Невской лавры и остановки, на которой висел плакат «Родина-мать зовет». Оказалось, подруги были пьяны. Более того, в материалах дела содержится, что одна из них «неоднократно и цинично прикасалась к оголенным ягодицам» другой.

До момента вынесения приговора девушки сидели в СИЗО. Обе полностью признали вину и раскаялись, что сняли треш-видео. Уголовное дело рассмотрели быстро, в особом порядке.

- Каждой из девушек назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Также их лишили права администрировать сайты и размещать материалы в соцсетях сроком на 3 года, - передает детали приговора объединенная пресс-служба судов Петербурга.