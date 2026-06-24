Матери-героини Ленобласти бесплатно получат земельные участки. Фото: Евгения Гусева.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект, который позволяет женщинам, удостоенным высшей государственной награды, получить землю в собственность. Поправкив областной закон № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области», инициированные областной прокуратурой, приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным законом, который вступил в силу с 1 января 2026 года.

Речь идёт о женщинах, удостоенных звания «Мать-героиня». Это высшая государственная награда, которая присваивается гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Одна из мер поддержки - бесплатный земельный участок в государственной или муниципальной собственности. Регионы получили право самостоятельно определять порядок и условия его предоставления. В Ленинградской области этот вопрос теперь урегулирован: женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получить участок в собственность бесплатно, при условии, что они не получают ежемесячную денежную выплату, предусмотренную федеральным законом.

Во втором чтении депутаты приняли две поправки. Первая уточняет: право на бесплатный участок имеют только те матери-героини, которые постоянно проживают на территории Ленинградской области.

-Льгота должна предоставляться конкретно жителям Ленобласти, - подчеркнули парламентарии.

Вторая поправка касается размера участка: он должен быть не меньше минимальной площади, определённой федеральным законом.

С учётом этих поправок законопроект прошёл и третье чтение.