Ленобласть сохранила льготные тарифы на электроэнергию. Фото: Роман Игнатьев.

На заключительном заседании Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва депутаты приняли изменения в областной закон «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области». Документ продлевает действие льгот до 31 декабря 2026 года. Ранее закон был рассчитан только до 1 октября.

Необходимость корректировки связана с тем, что в сентябре истекают полномочия депутатов текущего созыва. Если бы изменения не приняли, возник бы временной разрыв в предоставлении социально значимой льготы - как раз на начало отопительного сезона, когда потребление электроэнергии традиционно растёт.

Председатель профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев пояснил, что этому вопросу уделялось особое внимание. Была разработана специальная инструкция, которая разъясняет жителям Ленобласти порядок обращения за льготой и перечень необходимых документов.

- Мы несколько раз собирались и с комитетом обсуждали вопрос, чтобы комитет разработал порядок, как пользоваться этим законом, то есть куда гражданину обращаться, когда, какие документы подавать. Весь этот порядок был полностью выработан с этим законопроектом. Более того, сам текст порядка разрабатывался с участием гарантирующих поставщиков Ленинградской области. Комитет по местному самоуправлению по решению комиссии должен в ближайшее время довести этот порядок до всех глав местного самоуправления, - добавил Михаил Коломыцев.

Законопроект приняли сразу в трёх чтениях. Он вступит в силу со дня официального опубликования.