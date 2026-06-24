Улицу Тамбасова в Петербурге переименуют из-за ошибки в фамилии моряка-героя

Улица Тамбасова станет Томбасова. Фото: скриншот «Яндекс Карт»

Историческая справедливость восторжествовала – улицу Тамбасова на юго-западе Петербурга все-таки переименуют. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на соответствующее решение городской топонимической комиссии. Теперь улица будет называться Томбасова, с буквой «О» в первом слоге. Напомним, именно такая фамилия у моряка-героя Ивана Томбасова, который запомнился своим подвигом во время Великой Отечественной войны. Боец погиб 16 апреля 1943 года, спасая линкор «Октябрьская революция» и его команду от вражеских обстрелов. Когда улице присвоили имя моряка, то допустили банальную ошибку. Последние 10 лет разговоры о переименовании Тамбасова в Томбасова шли особенно активно. И вот, результат достигнут.

- Члены топонимической комиссии на заседании в среду, 24 июня, проголосовали за новое название. 11 человек были «за», четверо высказались против, еще трое воздержались. При этом во внимание взяли то, как голосовали простые жители Петербурга, - уточняет издание.

Дело осталось за малым – решение комиссии необходимо утвердить в городском правительстве. А что с документами жителей улицы? Да ничего. Обещают, что их не нужно будет менять, буква «А» тоже будет иметь юридическую силу.