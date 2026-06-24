Ирина Винер: Любовь правит миром

Ирина Винер дала интервью "Петербургскому дневнику" и рассказала о своем спектакле "Наваждение". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В БКЗ «Октябрьский» вовсю готовится премьера спектакля «Наваждение», который поставила легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. В интервью «Петербургскому дневнику» она рассказала, что в постановке представят семь встреч великих культурных деятелей России: например, с Айседорой Дункан и Майей Плисецкой. Винер признает, что совместить все исторические новеллы было нелегко, но все-таки их объединяет одна центральная тема.

- Любовь – в культурном смысле этого слова – правит миром. И не имеет значения, рассказываем мы про иностранных деятелей культуры или отечественных. Они встретились, полюбили друг друга и оставались вместе. Как и спорт не принадлежит политике, так и любовь не подчиняется политическим аспектам. Настоящим чувствам все равно на эти границы, - цитируют Ирину Винер в издании.

Добавим, что спектакль представляет собой симбиоз танцев, музыки и художественной гимнастики. Московский зритель уже оценил «Наваждение». А после Петербурга Винер и команда поедут в Казань.