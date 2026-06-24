Аномальные пробки сковали центр и юг Петербурга вечером 24 июня

Пробки в Петербурге вечером 24 июня достигли 7 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семибалльные пробки сковали центр и юг Петербурга вечером в среду, 24 июня. Особенно плотно стоит внутренняя сторона КАД, где сообщают о перекрытии дороги от поста ГАИ до Пулковского шоссе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там можно потерять в среднем 1 час и 56 минут. Машины растянулись на дистанции в 5,4 километров, хотя в обычное время этот участок проезжается за 56 минут.

- Ожидается, что пробки начнут снижаться и к 22:00 достигнут двух баллов, - сообщается в сервисе. – Также вечером 24 июня необычная пробка длиной в 6,5 километра зафиксирована на Колтушском шоссе на участке от газопровода до поселка Разметелево. Там можно потерят 44 минуты, хотя обычно участок проезжают за 13 минут.

Добавим, что 24 июня в Петербурге стартовал ПМЭФ-2026 – он же юридический форум. Там уже выступил Дмитрий Медведев и даже Никита Кологривый, а в следующие дни ожидается появление главы СК Александра Бастрыкина.