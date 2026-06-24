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НовостиЗвезды24 июня 2026 17:09

Пригожин перечислил артистов из 90-х, чьи песни можно перепеть

Иосиф Пригожин: Можно дать новую жизнь песням Андрея Губина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пригожин назвал исполнителей, чьи хиты можно перепеть.

Пригожин назвал исполнителей, чьи хиты можно перепеть.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Второе дыхание следует подарить некоторым хитам из 1990-х, уверен Иосиф Пригожин. В разговоре с Общественной Службой Новостей известный продюсер поделился, какие исполнители могут вновь стать популярными, если освежат свои шлягеры. В частности, он высоко оценил творчество музыкальной группы «Белый орел», у которой наиболее всего известны песни «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» и «Как упоительны в России вечера».

- Я считаю, что их произведения – шикарные, - цитируют в издании Иосифа Пригожина. – Отлично, если кто-то споет вновь их некоторые композиции. Конечно, было бы здорово вернуть прежнего Андрея Губина, которого любит вся страна. Даже если это не удастся, всегда можно исполнить его хиты. Хотя они и сегодня звучат достаточно свежо и в тему.

При этом продюсер заметил, что молодежь стала интересоваться наследием 90-х и частенько публикует песни некоторых артистов старой школы в своих соцсетях. Кадышева и Буланова не дадут соврать – они переживают вторую концертную молодость.