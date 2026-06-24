В Кронштадте жена ударила мужа ножом за то, что он не уделял ей внимания

Жена ударила мужа ножом в Кронштадте и попала на два года в колонию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Кронштадте женщину отправили на два года в колонию общего режима за нападение с ножом на мужа. В суде она объяснила свой поступок тем, что супруг… не уделял ей внимания. Как пишет Moika78.ru, домашняя кровавая ссора произошла в феврале 2026 года. Женщина вернулась с работы и сильно выпила. Муж предложил ей продолжить банкет и поговорить за жизнь вместе, собрался в магазин за алкоголем, как вдруг любимая прыгнула на него с ножом, которым резала яблоки для ребенка. Длинное лезвие – 13 сантиметров – вошло в живот. Тут же пошла кровь. Испуганная женщина позвонила в службу 112 и заявила, что на супруга напал кто-то другой. Но достаточно быстро все вскрылось.

- Супругу раненого мужчины задержали с поличным. В ходе допроса она пояснила, что тот мало заботился об их ребенке и часто был агрессивным, когда выпивал. Также она признала, что сама пристрастилась к алкоголю, - сообщает издание со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Добавим, что женщина полностью признала вину и попросила прощения у любимого. Простил или нет – вопрос открытый.