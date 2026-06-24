Ветеран СВО Сергей Чегодаев попал на стажировку в Смольный по программе «Время героев Санкт-Петербурга»

Сергей Чегодаев стал слушателем программы «Время героев Санкт-Петербурга». Фото: Смольный

Слушатели второй группы кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» продолжают делиться своими впечатлениями от стажировки в Смольном. В частности, ветеран СВО Сергей Чегодаев, награжденный медалью «За воинскую доблесть» и памятным знаком «За участие в спецоперации от благодарного Санкт-Петербурга», попал на работу в городской Комитет по финансам. За плечами Сергея высшее профильное образование, а также успешная работа в Федеральной службе налоговой полиции.

- На стажировке в комитете я подробно ознакомился со всеми стадиями бюджетного процесса, начиная от планирования, прогнозирования и непосредственно до исполнения бюджета. Стажировка позволила мне ознакомиться с методиками взаимодействия с конкретными профильными комитетами и исполнительными органами государственной власти. Благодаря программе я понял, что фраза «Один в поле не воин» актуальна и в современных реалиях. Только слаженная и совместная работа позволит достичь качественных показателей, - уверен Сергей Чегодаев.