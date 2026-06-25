«Алые паруса» пользуются большой популярностью не только в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих липовые билеты на «Алые паруса». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем интервью ТАСС. В 2026 году мероприятие, ставшее символом праздника выпускников, пройдет в ночь на 28 июня. На Дворцовой площади выступят известные среди молодежи артисты, а завершится программа пиротехническим шоу и проходом корабля под алыми парусами.

- Попасть на «Алые паруса» можно только по именным пригласительным билетам с QR-кодом и при наличии паспорта. Организаторы мероприятия подчеркивают, что основная цель - обеспечить безопасность детей, - пояснил вице-губернатор.

Пиотровский также призвал всех, кто видит объявления о продаже билетов на «Алые паруса», быть бдительными.

- Если вы видите объявления о продаже билетов на «Алые паруса» - будьте осторожны, это мошенники, - уточнил он.

К слову, «Алые паруса» пользуются большой популярностью не только в России, но и за рубежом. В 2025 году прямую трансляцию праздника посмотрели более 45 миллионов человек по всему миру, что стало рекордом для проекта.