Первую сваю забетонировали на строительстве моста через Неву в составе ШМСД

Широтная магистраль скоростного движения направлена на обеспечение высокоскоростного движения. Фото: gov.spb.ru

На площадке строительства нового разводного моста через Неву, который войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), успешно завершили заливку первой буронабивной сваи. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Мост станет вторым разводным мостом через Неву за последние сорок лет. Его конструкция будет иметь рекордное крыло длиной 61 метр и быструю систему разводки. Проект гармонично сочетает современные инженерные решения с сохранением исторического облика города, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Широтная магистраль скоростного движения направлена на обеспечение высокоскоростного движения, стимулирование экономического роста, улучшение качества жизни горожан и повышение транспортной доступности в Санкт-Петербургской агломерации.

Планируется использовать более 1200 буронабивных свай, 160 тысяч кубометров бетона и 16 тысяч тонн металлоконструкций. Проект реализуется в условиях плотной городской застройки, рядом с культурными объектами и транспортной инфраструктурой.

Общая протяженность четвертого этапа ШМСД превышает 5 километров. Мостовой переход длиной 462,9 метра будет опираться на 11 опор, шесть из которых установят в русле Невы. Новая магистраль свяжет западные и восточные районы города, снимет нагрузку с существующих транспортных артерий и создаст условия для дальнейшего развития прилегающих территорий.