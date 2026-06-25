Вход на «Алые паруса» впервые откроют с Петроградской стороны

Для обеспечения безопасности и удобства гостей будут работать шесть контрольно-пропускных пунктов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На празднике «Алые паруса» в Петербурге в 2026 году организуют дополнительный вход. Он будет расположен рядом с метро «Горьковская» на Петроградской стороне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем интервью ТАСС.

- Для обеспечения безопасности и удобства гостей будут работать шесть контрольно-пропускных пунктов. Новый вход на Троицкой площади будет специально для выпускников из Приморского и Петроградского районов, - рассказал Пиотровский.

Праздник «Алые паруса» пройдет 27 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. На этот выпускной, который считается одним из самых красивых в стране, приедут гости из Африки, стран СНГ, Китая и Кубы.

В программе праздника - выступления артистов на Дворцовой площади. Кульминация вечера - проход под алыми парусами брига «Россия», сопровождаемый масштабным водно-пиротехническим шоу.