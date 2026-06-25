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НовостиОбщество25 июня 2026 6:29

Выручка малых технологических компаний Петербурга составила более 110 млрд рублей

Петербург занимает ведущие позиции в России по числу малых технологических компаний
Маргарита СУРИНА
Для поддержки развития малых технологических компаний действуют спецпрограммы.

Для поддержки развития малых технологических компаний действуют спецпрограммы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург занимает ведущие позиции в России по числу малых технологических компаний. На данный момент в городе работает 570 инновационных предприятий, их общая выручка превышает 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Компании сосредоточены в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, промышленности, здравоохранения. Они также занимаются научно-исследовательской деятельностью и инженерным проектированием.

- Для поддержки развития малых технологических компаний в Северной столице действуют федеральные и региональные программы. Предпринимателям доступны льготные кредиты и гранты, налоговые льготы, включая обнуление ставки налога на прибыль на срок до пяти лет, а также инвестиционный налоговый вычет, - отметил Ситов.

Городские власти активно способствуют взаимодействию между вузами, научно-исследовательскими институтами и бизнесом, чтобы ускорить внедрение новых разработок в практику.