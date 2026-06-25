Пособника мошенников задержали в собственной квартире. Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Силовики задержали 23-летнего москвича, занимавшегося мошенничеством с помощью SIM-боксов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина управлял нелегальными узлами связи (SIM-боксами) по заказу украинских колл-центров и помогал обманывать россиян.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изъяты ноутбук, 13 SIM-боксов, два мобильных телефона, 10 коммутаторов и 10 Wi-Fi-роутеров, - уточнили в пресс-службе ведомства. К слову, сам помощник аферистов признался, что за свои услуги получал 10 тысяч рублей за установку и 100 тысяч рублей еженедельно.

Силовики задержали мужчину, занимавшегося мошенничеством с помощью SIM-боксов в Петербурге Видео: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Подозреваемый задержан и находится под стражей. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

- В ходе дальнейшей оперативно-следственной работы была установлена причастность задержанного к 6 уголовным делам, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину поймали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по городу и области.