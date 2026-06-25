Новое общественное пространство появится у Дудергофского канала и проспекта Героев

Рядом с участком находится уникальный вантовый пешеходный мост. Фото: https://max.ru/razumishkin

В Красносельском районе на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала появится новое общественное пространство площадью более одного гектара. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

- Планируется обустроить пешеходные дорожки с плиточным покрытием, построить спуск из террасной доски с амфитеатром и видовой площадкой у воды. Для детей предусмотрены игровые зоны, установлены скамейки и оборудована велопарковка, - уточнил Разумишкин. - Рядом с участком находится уникальный вантовый пешеходный мост - один из немногих в Петербурге, он держится на одном пилоне и шести металлических канатах. Теперь прилегающая территория получит продуманное благоустройство.

Также будет проведено озеленение: высадка деревьев, кустарников и многолетних растений, восстановление газона. Для освещения пространства установят 37 светодиодных светильников.

Завершение работ запланировано на агротехнический период 2026 года.