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НовостиЗвезды25 июня 2026 8:40

Диброву все-таки провели срочную операцию после получения тяжелой травмы

Телеведущий сломал руку и получил травму головы после падения в клубе в Москве
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий Дибров перенес операцию, на которой настаивали врачи.

Дмитрий Дибров перенес операцию, на которой настаивали врачи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Дибров продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Напомним, известный телеведущий упал в ночном клубе в Москве и сломал руку, а также повредил голову. Однако, как пишет «Петербург2», 66-летняя звезда отказался от срочной операции, когда его привезли в Боткинскую больницу. По данным издания, ему предлагали установить металлические пластины, чтобы его кости правильно срослись. Однако Дибров уже спустя несколько часов покинул медучреждение.

- Сам Дмитрий Дибров пока не комментировал произошедшее и не делился подробностями состояния своего здоровья. Его экс-жена Полина Диброва рассказала в соцсетях, что, узнала о переломе из новостей и заверила подписчиков, что угрозы жизни для ее бывшего мужа нет, - передает издание.

Но, как удалось выяснить KP.RU, телеведущий все-таки сделал операцию после того, как на этом настояли врачи. Подробности хирургического вмешательства пока не приводятся.