В четырех районах Петербурга закроют движение транспорта с 26 июня

С 26 по 30 июня в Конногвардейском переулке движение будет ограничено. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С 26 июня в нескольких районах Петербурга будет временно ограничено движение транспорта. Это затронет Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский и Невский районы. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

- С 26 по 30 июня в Конногвардейском переулке движение будет ограничено от Большой Морской улицы до улицы Якубовича, а также от Почтамтской улицы до этой же точки, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

На улице Нахимова с 26 июня по 8 июля проезд будет запрещен от Наличной улицы до Беринга. Однако по боковому проезду улицы Нахимова в направлении от Наличной к Беринга движение сохранится. На Кожевенной линии и Масляном канале с 26 июня до 15 октября 2028 года будет закрыто движение транспорта по Кожевенной линии и по Масляному каналу от Кожевенной линии до 24-й и 25-й линий Васильевского острова.

До 30 июня на набережной реки Екатерингофки будет ограничено движение транспорта от Шотландской улицы до тупика. На Фаянсовой улице до 7 июля будет закрыто сквозное движение в ее пересечении с улицей 2-й Луч.