В Петербурге будут штрафовать за нелегальные экскурсии на крышах в центре города

Особое внимание уделят подготовке к празднику «Алые паруса». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга в летний период растет число нелегальных экскурсий на крыши зданий. Это не только вредит кровлям и коммуникациям, но и создают опасность для жизни участников и беспокойство у жителей. Администрация четырех центральных районов Петербурга составила список из 179 домов, где часто фиксируются случаи проникновения посторонних на кровли. В связи с этим Жилищный комитет дал поручения усилить меры по предотвращению таких экскурсий.

- Мы назначим ответственных за каждый дом и ежедневно контролировать закрытие чердаков, а также планируется блокировать рекламу нелегальных экскурсий через прокуратуру, передавать контакты организаторов экскурсий в Комитет по печати, совместно с МВД проводить контрольные закупки и усилить техническую защиту домов, установив противовзломные устройства, контролируя доступ и внедрив видеонаблюдение, - рассказала пресс-служба Жилищного комитета.

Также с 2023 года планировали установку камер системы «Безопасный город» на крышах за счет бюджетных средств (при согласии собственников). На данный момент активность в этом направлении низкая: из 179 домов заявка подана только по одному адресу (Наличная ул., 34).

Особое внимание уделят подготовке к празднику «Алые паруса». В этот период планируется усилить контроль за замками на чердаках, провести инструктажи с управляющими компаниями и обеспечить взаимодействие с полицией.