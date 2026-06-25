Более 400 волонтеров помогут провести «Алые паруса» в Петербурге

Праздник «Алые паруса» впервые прошел для ленинградских школьников в 1968 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В празднике выпускников «Алые паруса», который пройдет 27 июня в Петербурге, примут участие более 400 добровольцев. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем интервью ТАСС. Волонтеры будут встречать выпускников у входа, проверять билеты, помогать им ориентироваться на площадке, оказывать поддержку маломобильным участникам и раздавать воду.

- Праздник включает две части: концерт на Дворцовой площади. В 20:00 выступят молодежные коллективы, а в 22:00 - звезды российской эстрады. Среди них - Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas и другие. Завершит мероприятие проход брига «Россия» под алыми парусами с водно-пиротехническим шоу, - рассказал Пиотровский.

Праздник «Алые паруса» впервые прошел для ленинградских школьников в 1968 году, вдохновленный повестью Александра Грина и ее знаменитой экранизацией 1961 года. «Алые паруса» проводились до 1979 года, затем были прерваны и возобновлены в 2005 году.