Прогулочными дорожками и цветниками украсят парк у аллеи Евгения Шварца

Работы по благоустройству продолжаются на 20 объектах. Фото: https://max.ru/a_belsky

В Петербурге завершилось шестое онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства. В нем приняли участие более 632 тысяч жителей города. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- Наибольшую поддержку горожан получил проект по благоустройству парка восточнее домов на аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе. В парке планируют создать современное общественное пространство с пешеходными дорожками, зонами отдыха, а также провести озеленение, - рассказал Бельский.

Благодаря активности жителей Северной столицы уже преобразились сотни общественных мест, среди которых Бестужевский и Джазовый скверы, дворик театра на Литейном проспекте и линейный парк на Васильевском острове.

Работы по благоустройству продолжаются на 20 объектах, в том числе в Исидоровском сквере и на пляжах Новый и Чудный.