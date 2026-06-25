В колледжах России начали действовать новые правила приема

Для абитуриентов колледжей России ввели новые правила приема документов. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в колледжи и техникумы стартовала 20 июня. Как сообщает URA.RU, в этом году абитуриентов ждет сразу несколько важных нововведений.

– В 2026 году абитуриентам колледжей доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Почти 60% из них отведены под технические специальности, – сообщает издание.

Главное отличие от вузов – конкурс строится не на баллах ЕГЭ, а на среднем балле аттестата. С 1 сентября колледжи начинают прием на четыре новые специальности: «Конгрессно-выставочная деятельность», «Реставрация недвижимых памятников культурного наследия», «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» и «Промышленный дизайн».

Изменились правила для льготников. Абитуриенты с договором о целевом обучении теперь зачисляются вне зависимости от среднего балла аттестата. Участники СВО получили право повторно бесплатно получить среднее профобразование, а их дети могут поступать по отдельной квоте. Приказы о зачислении на бюджет выйдут 17 августа, на платные места – 21 августа.