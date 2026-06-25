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НовостиОбщество25 июня 2026 10:45

В колледжах России начали действовать новые правила приема

Льготники получили первоочередное зачисление
Дарья ЧАУС
Для абитуриентов колледжей России ввели новые правила приема документов.

Для абитуриентов колледжей России ввели новые правила приема документов.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в колледжи и техникумы стартовала 20 июня. Как сообщает URA.RU, в этом году абитуриентов ждет сразу несколько важных нововведений.

– В 2026 году абитуриентам колледжей доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Почти 60% из них отведены под технические специальности, – сообщает издание.

Главное отличие от вузов – конкурс строится не на баллах ЕГЭ, а на среднем балле аттестата. С 1 сентября колледжи начинают прием на четыре новые специальности: «Конгрессно-выставочная деятельность», «Реставрация недвижимых памятников культурного наследия», «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» и «Промышленный дизайн».

Изменились правила для льготников. Абитуриенты с договором о целевом обучении теперь зачисляются вне зависимости от среднего балла аттестата. Участники СВО получили право повторно бесплатно получить среднее профобразование, а их дети могут поступать по отдельной квоте. Приказы о зачислении на бюджет выйдут 17 августа, на платные места – 21 августа.