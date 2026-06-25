В России цены на черешню начали снижаться

Цены на черешню в России наконец-то стабилизируются. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Черешня в России начала дешеветь. После резкого скачка в начале сезона цены пошли вниз – с конца мая они опустились более чем на треть. Как сообщает URA.RU со ссылкой на председателя АКОРТ Станислава Богданова, минимальная стоимость ягоды в сетях снизилась примерно на 20% – до 500 рублей за килограмм.

– Сейчас в магазинах представлена черешня из России, Узбекистана, Турции, Чили и Израиля. Доля российской продукции уже превышает 50% ассортимента и будет увеличиваться, – рассказал Богданов.

Директор «Ягодного союза» Ирина Козий объяснила: в прошлом году заморозки в Турции и Азербайджане сократили урожай, из-за чего цены взлетели. Теперь поставки восстановились, добавились объемы из Узбекистана и Китая. Рынок приближается к пику массового сбора, поэтому в течение одной-двух недель ожидается самый выгодный период для покупки. Сейчас на оптовых рынках черешню можно найти от 300 рублей за килограмм, в рознице разброс пока большой – от 600 до 2000 рублей.