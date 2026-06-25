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НовостиОбщество25 июня 2026 11:44

Петербуржцам рассказали, почему отказ от сахара вызывает ломоту в теле

Нутрициолог Шипарева: При отказе от сахара падает инсулин, поэтому начинается ломота
Маргарита СУРИНА
В первые дни перестройки могут наблюдаться физиологические и психологические изменения.

В первые дни перестройки могут наблюдаться физиологические и психологические изменения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам объяснили, почему отказ от сахара вызывает ломоту в теле. В своем интервью NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала о возможных изменениях в организме при резком отказе от сладкого. В первые дни перестройки могут наблюдаться физиологические и психологические изменения.

Почему отказ от сладкого может быть сложным? Из-за снижения уровня инсулина и изменения метаболических процессов, выброса дофамина. Поджелудочная железа продолжает вырабатывать инсулин, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови, вызывая слабость и дрожь в руках, а почки начинают выводить натрий и воду, что может вызвать обезвоживание и головные боли.

- Самые сложные - первые три дня. Затем организм адаптируется к новому режиму питания. На пятый день дофаминовые рецепторы восстанавливаются, уровень инсулина стабилизируется, и когнитивные функции улучшаются, - объяснила нутрициолог.