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НовостиЗвезды25 июня 2026 11:47

Дмитрий Дибров отказался от операции после травмы руки

Телеведущий покинул больницу, несмотря на рекомендации врачей
Юлия СТАЛИНА
Дибров отказался от операции после полученной травмы руки.

Дибров отказался от операции после полученной травмы руки.

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров отказался от операции после получения травмы руки и покинул медицинское учреждение. Об этом сообщает издание «Петербург2».

Инцидент произошел в одном из московских клубов. После падения с лестницы 66-летний телеведущий получил перелом правой руки и травму головы. На место были вызваны медики, которые доставили его в больницу для обследования.

Врачи диагностировали перелом лучевой кости и рекомендовали провести хирургическое вмешательство - остеосинтез с установкой специальных металлических конструкций для правильного сращения кости. Однако Дибров решил отказаться от операции и спустя несколько часов покинул клинику.

Сам Дмитрий Дибров пока не комментировал информацию о своем состоянии. При этом его бывшая супруга Полина Диброва сообщила, что угрозы жизни телеведущего нет.