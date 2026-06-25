Дмитрий Дибров отказался от операции после травмы руки

Дибров отказался от операции после полученной травмы руки. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров отказался от операции после получения травмы руки и покинул медицинское учреждение. Об этом сообщает издание «Петербург2».

Инцидент произошел в одном из московских клубов. После падения с лестницы 66-летний телеведущий получил перелом правой руки и травму головы. На место были вызваны медики, которые доставили его в больницу для обследования.

Врачи диагностировали перелом лучевой кости и рекомендовали провести хирургическое вмешательство - остеосинтез с установкой специальных металлических конструкций для правильного сращения кости. Однако Дибров решил отказаться от операции и спустя несколько часов покинул клинику.

Сам Дмитрий Дибров пока не комментировал информацию о своем состоянии. При этом его бывшая супруга Полина Диброва сообщила, что угрозы жизни телеведущего нет.