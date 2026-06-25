Ленобласть поставила рекорд по размерам кредитов в магазинах среди регионов СЗФО

Ленобласть стала единственным регионом СЗФО, где вырос средний размер кредитов в магазинах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область оказалась единственным регионом Северо-Западного федерального округа, где зафиксирован рост среднего размера POS-кредитов – займов, которые оформляются прямо в магазинах при покупке товаров. Как сообщает Онлайн47 со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, показатель за год увеличился на 1,7% и достиг 71,1 тысячи рублей.

Это идет вразрез с общероссийской тенденцией: в целом по стране средний размер таких кредитов снизился с 68,1 тысячи до 63,4 тысячи рублей. В большинстве регионов спрос на займы в торговых точках сокращается, а Ленобласть показывает обратную динамику.

Благодаря росту регион занял четвертое место в стране по размеру выданных POS-кредитов. Выше показатели только у Москвы – 78,3 тысячи рублей, Подмосковья – 76,2 тысячи и Петербурга – 74,4 тысячи рублей. Самые скромные займы оформляют в Воронежской области – 54,4 тысячи, Оренбургской – 56,4 тысячи и Иркутской – 56,7 тысячи рублей.