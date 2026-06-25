В Ленобласти паллиативную помощь будут получать в частных клиниках за счет бюджета

В Ленобласти паллиативная помощь в частных медцентрах будет финансироваться бюджетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пациенты Ленинградской области смогут получать паллиативную помощь не только в государственных, но и в частных медицинских центрах – за счет бюджета. Как сообщает Онлайн 47, соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли сразу в первом и третьем чтениях.

В пресс-службе областного парламента сообщили:

– Законодательное собрание Ленинградской области приняло в двух чтениях губернаторский законопроект о паллиативной помощи. Получить поддерживающее лечение за счет бюджета можно будет не только в госучреждениях, но и в негосударственных медорганизациях.

Документ уравнивает условия для государственных и частных клиник. Это должно расширить охват пациентов и сократить очереди. Паллиативная помощь – комплекс мер для улучшения качества жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. По закону ее оказывают амбулаторно, на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. Занимаются этим специально подготовленные медики. Теперь частные медцентры подключатся к работе наравне с государственными.