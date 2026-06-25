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НовостиЗдоровье25 июня 2026 12:05

В Ленобласти паллиативную помощь будут получать в частных клиниках за счет бюджета

Губернаторский законопроект приняли сразу в двух чтениях
Дарья ЧАУС
В Ленобласти паллиативная помощь в частных медцентрах будет финансироваться бюджетом.

В Ленобласти паллиативная помощь в частных медцентрах будет финансироваться бюджетом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пациенты Ленинградской области смогут получать паллиативную помощь не только в государственных, но и в частных медицинских центрах – за счет бюджета. Как сообщает Онлайн 47, соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли сразу в первом и третьем чтениях.

В пресс-службе областного парламента сообщили:

– Законодательное собрание Ленинградской области приняло в двух чтениях губернаторский законопроект о паллиативной помощи. Получить поддерживающее лечение за счет бюджета можно будет не только в госучреждениях, но и в негосударственных медорганизациях.

Документ уравнивает условия для государственных и частных клиник. Это должно расширить охват пациентов и сократить очереди. Паллиативная помощь – комплекс мер для улучшения качества жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. По закону ее оказывают амбулаторно, на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. Занимаются этим специально подготовленные медики. Теперь частные медцентры подключатся к работе наравне с государственными.