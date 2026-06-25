Петербург вошел в топ выходных туров летнего сезона у россиян

Туристы стали охотнее ехать в Петербург на выходные в летний сезон. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Короткие путешествия на выходные стали одним из главных туристических трендов этого лета. Как сообщает Онлайн47, спрос на поездки с пятницы или субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Теперь каждое пятое летнее путешествие россиян – это именно формат уикенда.

– Доля таких поездок в общем объеме летних бронирований выросла с 17% до 20%, – отметили аналитики.

Заметнее всего интерес к коротким поездкам вырос в Нижнем Новгороде и Краснодаре – на 37%. Москва прибавила 17%, Казань – 14%. Активно едут и по Золотому кольцу: Сергиев Посад – плюс 37%, Суздаль и Переславль-Залесский – 26%, Ярославль – 19%. По количеству уикенд-бронирований лидируют Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань и Калининград.

Жители Москвы на выходные выбирают Петербург, Нижний Новгород и Ярославль. Петербуржцы едут в Москву, Псков и Великий Новгород. Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия – спрос вырос на 13%. В туротрасли отмечают: россияне все чаще дополняют основной отпуск короткими поездками, стараясь за лето успеть максимум.