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НовостиЗвезды25 июня 2026 12:14

Алина Загитова получила диплом Президентской академии

Олимпийская чемпионка завершила обучение по направлению продюсирования и культурной политики
Юлия СТАЛИНА
По словам спортсменки, особый интерес у нее вызывали вопросы маркетинга и реализации креативных проектов.

По словам спортсменки, особый интерес у нее вызывали вопросы маркетинга и реализации креативных проектов.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о завершении обучения в Президентской академии. Спортсменка получила диплом по направлению продюсирования и культурной политики после шести лет учебы, сообщает издание «Петербург2».

О важном событии Загитова рассказала в социальных сетях, отметив, что путь к получению высшего образования оказался непростым, но позволил приобрести ценные знания и профессиональный опыт.

По словам спортсменки, особый интерес у нее вызывали вопросы маркетинга и реализации креативных проектов. Полученные навыки она планирует использовать в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ранее фигуристка уже получила степень бакалавра, а затем продолжила обучение в магистратуре. Теперь на руках у 24-летней спортсменки официальный диплом о высшем образовании.

С окончанием вуза Загитову поздравила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что высшее образование открывает дополнительные возможности для профессионального развития спортсменов даже после завершения карьеры.