Бельский: Более 632 тысяч петербуржцев выбрали объекты благоустройства

В благоустройстве парков и скверов России активно помогали волонтеры. Фото: https://max.ru/a_belsky

В Петербурге завершилось VI Всероссийское онлайн-голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Свои голоса отдали свыше 632 тысяч жителей. Лидером стал парк восточнее домов по Аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе - за него проголосовали более 60 тысяч человек. Там появятся пешеходные маршруты, зоны отдыха и новые зеленые насаждения. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Выполняя поставленные президентом задачи, мы ведем последовательную работу. За 7 лет в рамках проекта привели в порядок 346 общественных пространств. Участие жителей в выборе объектов помогает делать это адресно. Мегаполис становится удобным, современным и уютным для жизни, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Ранее благодаря голосованию обновили Бестужевский и Джазовый скверы, дворик на Литейном, линейный парк на Васильевском. На данный момент работы идут на 20 участках, включая Исидоровский сквер, пляжи Новый и Чудный, сквер в Большом Литейном, площадку для выгула собак на Ветеранов, а также скверы в Павловске и Маринеско.

Также в благоустройстве парков и скверов России активно помогали волонтеры - 13 744 человека и Петербург занял 5-е место по их числу. Беглов поблагодарил добровольцев и всех горожан за участие.