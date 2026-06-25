Семье докера, погибшего под погрузчиком в порту Петербурга, выплатят миллион

Мужчина погиб под погрузчиком в морском порту Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья докера-механизатора, погибшего в морском порту Петербурга, дождалась справедливости только через год. Невский районный суд обязал работодателя выплатить миллион рублей компенсации морального вреда матери погибшего и его малолетнему сыну.

Трагедия произошла в июне 2025 года. Во время маневра погрузчик перевернулся, мужчина выпал из кабины, и его придавило каркасом машины. Докер погиб на месте. Для выплаты компенсации потребовалось вмешательство Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Ведомство провело проверку и обратилось в суд. В прокуратуре сообщили:

– По иску Санкт-Петербургского транспортного прокурора суд взыскал 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего докера-механизатора.

Решение суда уже вступило в силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры – там проследят, чтобы деньги дошли до семьи в полном объеме.