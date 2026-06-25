Медведев и Беглов оценили восстановленные Храм Дружбы и Старое Шале в Павловске

Медведев и Беглов посетили Павловский дворцово-парковый ансамбль в преддверии 250-летия города. Фото: Смольный

25 июня Дмтрий Медведев и Александр Беглов посетили Павловский дворцово-парковый ансамбль. Им показали два обновлённых объекта – Храм Дружбы и Старое Шале.

Александр Беглов отметил, что к 250-летию Павловска продолжается ремонт Павловского водовода. Первый этап завершат в этом году, второй – в следующем. Это сохранит водную систему парка.

– К этому событию готовится весь Петербург. Прежде всего наше внимание приковано к реставрации объектов культурного наследия, – сказал губернатор.

Храм Дружбы построили в 1780–1782 годах по проекту архитектора Чарльза Камерона. Реставрация заняла около двух лет: привели в порядок фасады, интерьеры, восстановили вентиляцию и дренаж. С 1 мая павильон снова принимает посетителей.

Старое Шале – один из первых парковых павильонов Павловска, где когда-то дети императорской семьи учились садоводству. В войну его полностью разрушили, теперь восстановили по архивным чертежам. В здании разместят Детскую практическую школу садоводства и огородничества.