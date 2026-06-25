Всероссийская перепись населения 2030 года пройдет в цифровом формате

Перепись населения в 2030 году пройдет в электронном формате. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До Всероссийской переписи населения 2030 года осталось менее четырех лет, но подготовка к ней ведется уже сейчас. В разговоре с НИА «Нижний Новгород» руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло рассказал, что это мероприятие будет уникальным. Планируется, что перепись пройдет в цифровом формате и будет опираться на информацию из Единого регистра населения. По словам Дмитрия Масло, это решение выглядит логичным, поскольку многие виды взаимодействия соцслужб и органов уже перешли в электронный формат.

- В основе будущей переписи хотят задействовать те сведения о населении, которые уже имеются в госсистемах. Гражданам останется лишь проверить, является ли эта информация корректно. При необходимости ее можно будет дополнить, - уточняет независимое информагентство.

Масло добавляет, что ноу-хау позволит уменьшить затраты по времени на проведение переписи и снизить вероятность того, что «переписчики» ошибутся при заполнении и обработке данных. В итоге интервьюеры будут контролировать качество данных, а не их сборку.