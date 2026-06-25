В РПЦ назвали сожительство без брака грехом

По словам общественного деятеля, церковь традиционно рассматривает брак как союз, основанный на ответственности, верности и взаимных обязательствах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Совместное проживание мужчины и женщины без официальной регистрации отношений является грехом с точки зрения христианской морали. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя Всемирного русского народного собора, председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

По словам общественного деятеля, церковь традиционно рассматривает брак как союз, основанный на ответственности, верности и взаимных обязательствах, тогда как сожительство не соответствует этим принципам.

- Священное Писание недвусмысленно говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно». РПЦ всегда четко разделяла брак и блудное сожительство, поскольку это прямой путь к разрушению личности и общества, — отметил Михаил Иванов.

Он также прокомментировал заявление заместителя министра юстиции РФ Вадима Баланина, который ранее высказался о возможных рисках распространения незарегистрированных отношений для общества.

По мнению Иванова, отказ от официального оформления отношений снижает уровень ответственности между партнерами и негативно отражается на институте семьи.