Терапевт рассказала, какой напиток лучше всего спасает от жары

Жара особенно опасна для пожилых людей и беременных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период аномальной жары для поддержания водного баланса организма лучше всего выбирать минеральную воду. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксану Пивоварову.

По словам специалиста, высокая температура воздуха особенно опасна для пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин, а также людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- В первую очередь жара представляет опасность для людей старше 65 лет и детей до пяти лет. Также осложнения могут возникнуть у беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких, - отметила Оксана Пивоварова.- Желательно не выходить на улицу в период с 11:00 до 17:00. Следует носить легкую одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головной убор.

Особое внимание терапевт рекомендовала уделить питьевому режиму и избегать сладких или алкогольных напитков. Они могут вызвать обезвоживание организма.