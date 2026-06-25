В Пушкине возбудили дело о живодерстве после находки изуродованных крыс

В Пушкине нашли коробку с изуродованными крысами. Фото: Фонд помощи брошенным крысам Петербурга.

В Пушкине дознаватели начали расследование по факту жестокого обращения с животными. Дело возбудили 15 июня после того, как в городе нашли коробку с искалеченными крысами. Внимание СМИ и обращения неравнодушных помогли сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Из четверых пострадавших выжили трое. Руководитель ФПРК Петербурга Юлия Михайлова рассказала "КП-Петербург", что сегодня крысы живут в разных семьях и постепенно приходят в себя. Также она рассказала, что состояние животных стремительно восстанавливается:

– Выжившие крысы восстанавливаются потихоньку, вливаются в стаи. У крысика, которому отрезали передние лапки, почти зажили раны. У второго с выжженными усами отросли новые усики. Девочка, перемотанная изолентой, тоже хорошо вливается в стаю.

Пока подозреваемых нет. Дознаватель собирает материалы: запросил записи с камер видеонаблюдения, назначил судмедэкспертизу для суда. Михайлова просит поддерживать огласку – только так, по её словам, полиция продолжит активно работать. Ранее зоозащитница пообещала, что поиски виновных не прекратят, даже если на это уйдут годы.