Онколог объяснил, в каком случае полезно ходить в солярий

Врач советует запланировать несколько сеансов в солярий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Россиянам рассказали, в каких случаях солярий может быть полезен и как им пользоваться без вреда для здоровья. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта. По словам онколога Евгения Черемушкина, посещение процедуры поможет подготовить кожу к активному воздействию солнца в летний период или перед отпуском, то есть в местах с высокой ультрафиолетовой нагрузкой.

Врач советует запланировать несколько сеансов в солярий. В таком случае не стоит бояться последствий для кожи.

- В настоящее время он не является причиной возникновения опухолей, поскольку никто не покупает эту машину себе домой, а все ходят в салон. Там люди подготовлены и, естественно, не допустят осложнений или проблем. Производители соляриев 10 раз перестрахуются, чтобы не допустить кожного ожога и развития рака, потому что есть целая команда юристов, которая подлавливает их на недочетах в производстве и предъявляет многомиллиардные иски, - поделился Черемушкин.

При этом эксперты рекомендуют избегать попаданий ультрафиолетовых лучей на родинки.