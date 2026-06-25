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НовостиОбщество25 июня 2026 15:39

В Петербурге изменили график разводки мостов из-за «Алых парусов»

Дворцовый и Благовещенский мосты разведут по особому расписанию 26 и 27 июня
Дарья ЧАУС
Индивидуальный график разводки мостов связан с праздником выпускников.

Индивидуальный график разводки мостов связан с праздником выпускников.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на время «Алых парусов» скорректировали график разводки мостов. Как сообщили в «Мостотресте», изменения затронут Благовещенский и Дворцовый мосты.

В ночь с 26 на 27 июня Благовещенский мост разведут с 20:10 до 20:30, дальше – по обычному графику. Дворцовый будет разведен с 20:30 до 02:45 и далее по расписанию. Остальные мосты разводятся как обычно.

В ночь с 27 на 28 июня оба моста – и Благовещенский, и Дворцовый – разведут с 20:30 до 03:30. Володарский мост и мост Александра Невского продолжат работу по стандартному графику, остальные мосты разводиться не будут.

В «Мостотресте» уточнили:

– Указанный график предварительный. В день проведения мероприятяи время разводки может быть изменено.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте mostotrest-spb.ru и в приложении «Мосты Петербурга». Ограничения для автомобилей и изменения маршрутов общественного транспорта публикуются отдельно на сайте Комитета по транспорту.