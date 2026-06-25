220 тысяч цветов украсили парки Петергофа

220 тысяч исторических цветов высадили в Петергофе. Фото музей-заповедник "Петергоф".

В музее-заповеднике «Петергоф» завершается масштабное обновление цветников. В этом году на посадку передали 220 тысяч летних цветов двухсот видов и сортов. Клумбы украшают Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум, а также Острова.

В пресс-службе музея-заповедника сообщили:

– Всего в этом году было передано на посадку 220 тысяч штук летних цветов 200 видов и сортов.

Среди растений – настоящие исторические экземпляры: алиссум, бегония, бархатцы и львиный зев, знакомые ещё по садам XVII–XIX веков. Кроме того, высажены календула, настурция, василёк, люпин, космея, георгин, петуния, герань, астра и многие другие.

Отцветшие тюльпаны уже убрали – они отправлены на переработку и осенью вернутся в грунт, чтобы зацвести вновь в сезоне 2027 года. Полюбоваться обновленными цветниками можно будет в ближайшие дни.