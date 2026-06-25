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НовостиОбщество25 июня 2026 16:05

Эксперт назвал оптимальную сумму денежного подарка на свадьбу

Экономист Миролюбов: Денежный подарок на свадьбу от друзей должен быть 10 тыс руб
Юлия СТАЛИНА
Эксперт рекомендует рассчитывать сумму подарка по стоимости банкета, обычно это от 3 до 7 тысяч рублей на человека.

Эксперт рекомендует рассчитывать сумму подарка по стоимости банкета, обычно это от 3 до 7 тысяч рублей на человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

От 5 до 10 тысяч рублей должен быть подарок на свадьбу от коллег и знакомых, считают эксперты. Близкие родственники дарят уже более 30 тысяч рублей. Таким мнением поделился с «Абзацем» экономический аналитик Денис Миролюбов. По мнению экономиста, денежная сумма определяется форматом мероприятия, а также степенью уважения к новобрачным.

- Обычно в нынешних реалиях знакомые и коллеги дарят примерно 5–10 тысяч, друзья 10–30 тысяч, близкие родственники – от 30 тысяч рублей и больше. Это усредненные ориентиры. Верхняя граница зависит от массы факторов, тогда как нижняя – от минимально «неловкого» уровня, - считает Миролюбов.

Эксперт рекомендует рассчитывать сумму подарка по стоимости банкета, обычно это от 3 до 7 тысяч рублей на человека. При этом размер презента должен быть такой, чтобы гость не чувствовал себя неловко на мероприятии.