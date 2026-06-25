Директор Музея городской скульптуры Тимофеев покидает пост после 35 лет работы

Тимофеев был директором Музея городской скульптуры 35 лет. Фото: Дмитрий Соколов

Владимир Тимофеев, возглавлявший Государственный музей городской скульптуры с 1990 года, уходит с должности. В Комитете по культуре Петербурга сообщили, что на встрече с коллективом председатель Федор Болтин вручил ему Почетную грамоту и высоко оценил заслуги.

За 35 лет работы Тимофееву присвоили звание «Заслуженный работник культуры России», он награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «За заслуги в культуре и искусстве». Под его руководством музей провел масштабные реставрации: привели в порядок Медного всадника на Сенатской площади, усадьбу «Уткина дача» и другие знаковые объекты.

– За безупречную службу и вклад в развитие сферы Владимиру Тимофееву вручена Почетная грамота Комитета по культуре Санкт-Петербурга, – сообщили в ведомстве.

Временно исполняющей обязанности директора назначена заместитель руководителя Милена Третьякова. Кто возглавит музей на постоянной основе, пока неизвестно.