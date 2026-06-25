Суд оставил в СИЗО экс-директора «Дома народного единства»

Бывшего главу "Дома народного единства" оставили в СИЗО. Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Бывшему директору нижегородского «Дома народного единства» Роману Кошелеву продлили заключение под стражей. Он просидит в СИЗО минимум по 26 августа. Напомним, Кошелев попался на взятке на сумму 800 тысяч рублей. Как считают в следствии, он помог заключить контракт на 50 млн рублей дружественной организации. За общее покровительство его и «наградили» взяткой.

- Кошелева задержали в конце февраля и отправили в СИЗО. В апреле ему смягчили меру пресечения – перевели под домашний арест, однако позже его вновь посетили под стражу. Сейчас эту меру продлили до конца августа, - пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского областного суда.

Добавим, что Роману Кошелеву грозит от 7 до 12 лет колонии.