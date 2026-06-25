Бывший глава нижегородского «Теплоэнерго» просидит под стражей до конца сентября

Бывший глава нижегородского «Теплоэнерго» остался в СИЗО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Бывший глава нижегородского «Телпоэнерго» останется сидеть в СИЗО до конца сентября по громкому уголовному делу о превышении должностных полномочий во время модернизации Нагорной теплоцентрали, которая закончилась причинением ущербу организации на несколько миллионов рублей.

- Илья Халтурин останется под стражей до 28 сентября 2026 года включительно, - уточнили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского райсуда. – Как передает СКР, Халтурин на должности директора «Теплоэнерго» неоднократно вмешивался в то, как распределяются заказы между подрядчиками, а также принимал решения в интересах своих знакомых из некоторых компаний.

Помимо Нагорной теплоцентрали в деле есть эпизод о ремонте теплосетей на проспекте Гагарина и улице Кулибина в Нижнем Новгороде. По версии обвинения, подрядчиком на эти работы определили компанию-должника, которая в итоге еще и закончила ремонт с нарушением сроков, хотя у компании имелись налоговые задолженности. При этом подрядчика даже не оштрафовали.