Вице-губернатор Потехина: Дефицита школ в Петербурге больше нет

Потехина заявила, что дефицита школ в Петербурге больше нет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Ирина Потехина в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила: дефицит школ в городе ликвидирован. По ее словам, проблема решилась еще в 2024 году, когда построили даже больше учебных заведений, чем требовалось.

– На самом деле дефицит ликвидировали в 2024 году, даже больше школ построили, чем планировали, – рассказала Потехина.

Остаются единичные адреса, где родители могут испытывать неудобства. Например, Петродворцовый район – территория большая, но малонаселенная, поэтому до ближайшей школы некоторым семьям приходится добираться дольше обычного. Но это вопрос транспортной доступности, а не нехватки мест.

Отдельно вице-губернатор остановилась на современных санитарных нормах. Сейчас в школе не должно быть больше 25 учеников в классе. Но если в здании оборудованы просторные рекреационные классы, учреждение может принять больше детей без ущерба для комфорта. Школа на 1300 человек способна вместить 1500 учеников, и никто не будет стеснен.

– Ни каждый регион может построить школу на 1300 человек. Поэтому никакой проблемы нет, но есть буквально точечные места, – подчеркнула Потехина.

Сейчас строительство продолжается в новых микрорайонах. Системная нехватка школ, по заверению Смольного, осталась в прошлом.